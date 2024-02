Fluxo de veículos com lentidão na Rio-Santos na altura de Mangaratiba - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 14/02/2024 12:14

Mangaratiba - Desde a madrugada que o fluxo na rodovia Rio-Santos está seguindo com lentidão. Na altura de Mangaratiba na costa verde do estado, motoristas já encontram engarrafamento. A CCR RioSP lembra que já era previsto o retorno pra casa com movimento intenso, desde ontem,(13), por isso cabe a orientação aos motoristas "que tenham prudência e paciência na volta pra casa depois de um feriadão de carnaval".

A estimativa da concessionária é de tráfego em torno de 76 mil veículos saindo da costa verde para a capital. Assim como na saída do feriado, na volta, o tráfego na rodovia deverá ser intenso durante todo o dia, desta quarta-feira de Cinzas (14). " Não esqueça de se hidratar, evite ultrapassagem perigosa, respeita as sinalizações e o limite de velocidade, uso do cinto de segurança, verifique o estado do veículo antes de pegar a estrada e não tenha pressa pra chegar em casa, curta a viagem".

Obras

Rio-Santos (Rio-Santos)

Entre às 12h do dia 09 às 23h59 do dia 14/02, não será permitida a execução de obras e serviços com interdição de faixas na Rio-Santos. As interdições programadas poderão ocorrer no período das 20h às 6h. Para os serviços emergenciais, com interdição de faixa de rolamento, neste período, somente ocorrerão com autorização do coordenador do trecho. Os trabalhos que acontecem sem interdição de faixa, por exemplo roçada, poderão ocorrer normalmente.

Vale ressaltar que o tempo na costa verde está com nuvens, não há previsão de sol quente como nos dias de folia. Para todo o estado a previsão é de chuva, por conta de uma frente fria. Neste caso redobre a atenção e lembre-se " álcool e direção não combinam".