Foliões curtem o último dia de folia em Muriqui - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Foliões curtem o último dia de folia em MuriquiDivulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 13/02/2024 20:50 | Atualizado 13/02/2024 20:52

Mangaratiba- A terça-feira(13) último dia de carnaval em Mangaratiba, na costa verde, fechou a festa da folia com chave de ouro. Os "bloquinhos" abrilhantaram as ruas da cidade. A diversão tomou conta de Muriqui palco dos encontros dos blocos de carnaval; " É Gordo Mas é Meu" e "G.R.E.S Mocidade da Costa Verde", já em Praia Brava a Folia ficou por conta do bloco "Do General", e no centro da cidade o bloco "Bacalhau", encerrou mais uma edição do carnaval na cidade.

Bloquinhos encerram o carnaval de Mangaratiba Divulgação/prefeitura de Mangaratiba

Ainda dá tempo de curtir alguns minutos de carnaval na cidade confira ( abaixo) o que ainda rola na cidade na última noite de folia.

Agenda desta terça-feira último dia de carnaval Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Com gostinho de quero mais, os foliões que passaram por Mangaratiba, vão levar na bagagem a lembrança de uma festa que reuniu alegria, felicidade e o colorido dos blocos de uma das cidades da costa verde mais procuradas nesta época do ano. Uma página da história pra contar e reviver momentos inesquecíveis com familiares e amigos no retorno pra casa.