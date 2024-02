Nem Faraó ficou de fora do Carnamar; do Egito à Mangaratiba - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 12/02/2024 20:14

Mangaratiba - Os visitantes e moradores de Mangaratiba, na costa verde, estão curtindo o carnaval no continente e em alto mar, a bordo de embarcações, no evento Carnamar, que reuniu centenas de pessoas no mar em Itacuruçá, nesse domingo(11). Pra alegria dos participantes o sol e o calor deram um toque especial as cores do evento.

Embarcações coloriram o mar de Itacuruçá no Carnamar Divulgação/Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Debaixo de um sol escaldante, com fantasias a caráter, muito colorido e alegria marcaram o dia dos foliões na cidade, que está lotada. A chegada dos blocos no cais da cidade não deu fôlego nem pra descansar. O carnaval continuou, desta vez em terra firme. Os blocos se uniram na praça no centro da cidade, outros desfilaram pela rua principal, até o palco montado onde acontecem os shows de artistas locais, que comandam a folia até o amanhecer.

Super- Homem e Mulher Maravilha a bordo do Jet-Ski Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Carnamar

Da Praia Grande, na Ilha de Itacuruçá, até Muriqui, o desfile marítimo encheu de cores as águas da cidade. Aproximadamente 450 embarcações estiveram presentes no bloco marítimo, que disputaram as três primeiras colocações nas categorias animação e alegoria, através do voto dos jurados. Os ganhadores garantiram prêmios de até R$ 7 mil reais. A festa da folia é uma realização da Prefeitura de Mangaratiba, através da Secretaria de Eventos.

"Abre alas que eu quero passar..." Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba



O Secretário de Eventos de Mangaratiba, Roberto Monsores, comemorou mais um ano de sucesso . "Estamos realmente muito felizes com a realização de mais uma edição desse tradicional bloco marítimo de Mangaratiba, que é o Carnamar. Trabalhamos muito para que tudo ocorresse da melhor forma, e saiu melhor que o planejado. Sucesso total! Agradeço a parceria de todos os envolvidos, e, os foliões por prestigiarem o evento", festejou Monsores.



O Carnamar 2024 contou com uma fiscalização bem mais intensa que nos anos anteriores, com o apoio direto da Capitania dos Portos, 33° BPM, Corpo de Bombeiros, além das secretarias municipais, que atuaram no ordenamento da folia marítima carnavalesca.



Confira abaixo quem são os grandes campeões do Carnamar 2024 e a premiação conquistada:



Embarcação - MÉDIO E GRANDE PORTE



Categoria: ALEGORIA

1 LUGAR - ME AGARRA | R$ 7.000,00

2 LUGAR - SÓ ALEGRIA | R$ 4.000,00

3 LUGAR - CIRCUS | R$ 2.000,00



Categoria: ORIGINALIDADE

1 LUGAR - CHAPOLÂNDIA | R$ 7.000,00

2 LUGAR - FLEXEIRA | R$ 4.000,00

3 LUGAR - PINTO NO LIXO | R$ 2.000,00



Embarcação - PEQUENO PORTE

Categoria: ORIGINALIDADE



1 LUGAR - FIFIA MULTICOR NA PAZ E NO AMOR| R$ 3.000,00

2 LUGAR - OLHO GREGO | R$ 1.500,00

3 LUGAR - AQUAMAN E MERA | R$ 1.000,00