Presença dos foliões nos blocos de carnaval em Mangaratiba - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Presença dos foliões nos blocos de carnaval em MangaratibaDivulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 11/02/2024 23:10

Mangaratiba- Uma das cidades da costa verde com destino certo dos foliões neste carnaval, é Mangaratiba, que tem animado os visitantes e moradores com os blocos de rua. No centro da cidade a praça principal, todos os dias é sinônimo de muita animação com a concentração dos blocos que ganham as ruas arrastando a multidão. Nos bairros também tem folia.

Domingo carnaval rolando em Mangaratiba Divulgação/PMAR

A presença da PM com efetivo reforçado tem garantido um carnaval seguro aos foliões. Confira na foto a programação deste domingo,(11) terceiro dia de carnaval na cidade da costa verde.