Inscrições abertas para o projeto social Escolinha Zico 10 - Divulgação/reprodução rede Raphael Cendon

Publicado 09/02/2024 09:19 | Atualizado 09/02/2024 09:20

Mangaratiba- Começaram nesta quinta-feira (8) as inscrições para a “ Escola de Futebol Zico 10”, um projeto social, que tem a parceria da empresa Vale, através da Lei de Incentivo ao Esporte do governo federal. A iniciativa vai atender crianças e adolescentes de 6 a 16 anos ( meninos e meninas), de Mangaratiba, Itacuruçá e Coroa Grande, com aulas gratuitas e kit uniformes.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas na próxima quinta-feira ( 15) no campo de futebol do Itimirim, em Coroa Grande. Podem se inscrever crianças entre 6 a 16 anos ( meninos e meninas). As aulas serão ministradas por professores capacitados, sob metodologia da Escolinha Zico 10, todas as terças e quintas-feiras de manhã e a tarde.

Os responsáveis e interessados devem comparecer munidos de documentos e, ainda da carteira de identidade e certidão de nascimento ( da criança ), no campo do Itimirim, na parte da manhã (das 9h às 11h ) e a tarde ( 15h às 18h).

As crianças receberão kit uniforme gratuitos.