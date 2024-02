Os dois homens foram presos na Praia do Saco com carro roubado e arma falsa - Divulgação/PM

Os dois homens foram presos na Praia do Saco com carro roubado e arma falsaDivulgação/PM

Publicado 22/02/2024 16:34

Mangaratiba - Dois homens foram presos, nesta quinta-feira(22), por policiais militares na Praia do Saco em Mangaratiba, na costa verde. Na ação um carro roubado foi recuperado e um simulacro de arma de fogo apreendido. A ocorrência foi registrada na 165ª DP.

Segundo a PM, os agentes estavam em patrulhamento pelo bairro Praia do Saco, quando receberam a informação, através do Disque Denúncia, de um carro com dois suspeitos circulando na localidade. O veículo foi localizado e interceptado pelos policiais. Na ação, dois homens ( motorista e carona) foram detidos. Durante revista foi encontrado no interior do veículo um simulacro de arma de fogo.

A PM deu voz de prisão aos suspeitos que foram encaminhados à 165ª DP(Mangaratiba), onde foi constatado que o carro usado por eles era fruto de roubo. O veículo e a arma foram apreendidos e os suspeitos presos, e estão à disposição da Justiça.

Qualquer suspeita no seu bairro informe ao Disque Denúncia - 0300 253 1177 ou (24)992202387.