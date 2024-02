Futevôlei na Praia de Muriqui - Divulgação/ Foto Caio Vettorazzi

Publicado 24/02/2024 22:12 | Atualizado 24/02/2024 22:16

Mangaratiba- Um cenário perfeito para a prática de esporte; praia, sol e calor. Foi neste clima que foi sediado mais uma edição do projeto " Verão Esportes Mais", na praia de Muriqui, em Mangaratiba, na costa verde.

Torcida em pesa na Praia de Muriqui prestigiando o projeto Divulgação/Foto: Caio Vetorrazzi

Os torneios de Vôlei e Futevôlei aconteceram o dia inteiro e foi prestigiado pelo público, que mesmo com sol escaldante compareceu na praia para animar e torcer para as equipes que melhor se empenharam no na competição.

" Projeto Verão Esportes Mais" Divulgação/Foto Caio Vettorazzi

O evento tem o apoio da prefeitura de Mangaratiba, através da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer