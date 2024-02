Reunião do Plano de Auxílio Mútuo da costa verde sob o comando do coordenador coronel Escarani (E) - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 29/02/2024 10:13 | Atualizado 29/02/2024 10:25

NCosta Verde - Equipes da Defesa Civil de Mangaratiba se reuniram nesta semana com membros do Grupo de Trabalho do Plano de Auxílio Mútuo da Costa Verde (PAM), que envolve municípios de Angra e Paraty, além de empresas participantes. No encontro foi discutido a elaboração do plano de participação para Costa Verde, em apoio à prevenção e respostas aos desastres e situações de emergências.

“É fundamental que haja uma sintonia entre todas as instituições envolvidas no PAM. Através desta ação, o projeto poderá apresentar maior transparência e efetividade dos recursos disponibilizados, além de estabelecer as atribuições e responsabilidades dos integrantes do PAM frente as ações emergenciais”, afirmou o Coordenador do PAM na Costa Verde e Secretário de Defesa Civil de Mangaratiba, Cel. Paulo Rogério Escarani.

Participaram da reunião, na sede da Redec/Costa Verde, em Angra dos Reis, agentes das Defesas Civis de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, do 10° Grupamento de Bombeiro Militar (Angra dos Reis), além de representantes da Brasfels, Transpetro/Petrobras, Eletronuclear e CCR RioSP.