Drogas apreendidas por policiais militares em Muriqui - Divulgação/reprodução PM

Publicado 18/03/2024 01:13 | Atualizado 18/03/2024 01:14

Mangaratiba - Policiais militares da 2ª CIPM e Serviço Reservado do 33BPM capturaram neste domingo (17), em Muriqui, Mangaratiba, um homem foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto. Com ele foram apreendidos 307 pinos de cocaína e 187 tiras de maconha.

O homem e o material apreendido foram levados à 165ª DP ( Mangaratiba) onde a ocorrência foi registrada e o foragido à disposição da Justiça.