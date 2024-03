São 40 vagas oferecidas para Angra e Mangaratiba às mulheres em situação de vulnerabilidade social - Divulgação/FAETEC

Publicado 14/03/2024 15:50

Costa Verde - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, está com inscrições abertas para cursos de Qualificação Profissional nas cidades da Costa Verde. Esta iniciativa faz parte do Programa Pronatec Mulheres Mil e estão sendo oferecidas 40 vagas destinadas às mulheres em situação de vulnerabilidade social ou vítimas de violência. As inscrições devem ser feitas presencialmente, até sexta-feira (15 ).



Podem se candidatar mulheres a partir de 16 anos que se encontrem em situação de vulnerabilidade social ou sejam vítimas de violência, residentes em áreas com infraestrutura precária. O encaminhamento das candidatas pode ser feito através dos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs e CIAMs) ou outros órgãos de políticas para mulheres de cada município.



Os cursos disponíveis são: Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem e Assistente Administrativo. As aulas serão ministradas nos polos Faetec localizados em Mangaratiba e Angra dos Reis.



Para efetuar a matrícula, as interessadas devem comparecer à unidade da Faetec escolhida, portando RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e a ficha de matrícula fornecida pelo CEAM ou CIAM. O início das aulas está previsto para 18 de março.



Lista de vagas:



FAETEC Mangaratiba

Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem – 20 vagas

Local de inscrição: Sede da SPPMULHER

Praça Nossa Senhora da Guia 141, Centro



FAETEC Angra dos Reis

Assistente Administrativo – 20 vagas

Local de inscrição: Secretaria de Desenvolvimento e Promoção da Cidadania - Coordenação da Mulher

Praça Guarda Marinha Greenhalgh s/nº

Telefone: (24) 3365-2310 ramal 1243.