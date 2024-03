Vacinação contra a gripe das 8h às 16h nos ESFs e nas UBSs, somente com apresentação do cartão do SUS e carteira de vacinação. - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 22/03/2024 18:20

Mangaratiba- Começa na próxima segunda-feira(25) a campanha de vacinação contra a Gripe em Mangaratiba, na costa verde. A mobilização, que este ano vai até o dia 31 de maio, vai atender os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Neste grupo prioritário estão: pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, Grávidas e Puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de Saúde pessoas com Deficiência Permanente (PcD) a partir de 12 anos, profissionais da Educação, da Força de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, caminhoneiros e pessoas com comorbidades e em situação de rua.



Para receber a vacina contra a gripe, basta procurar a Unidade de Estratégia de Saúde (ESF) mais próxima de sua residência ou as Salas de Vacina das UBSs, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. Vale lembrar que para tomar a vacina é necessário apresentar o cartão do SUS ou CPF.





