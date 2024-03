Deputado estadual, Luiz Cláudio Ribeiro marca presença na caminhada da terceira idade no centro de Mangaratiba - Divulgação/prefeitura de Mangaratiba

Publicado 20/03/2024 11:39

Mangaratiba - A Subsecretaria de Envelhecimento Saudável e Terceira Idade da Prefeitura de Mangaratiba, na costa verde, órgão que faz parte da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, promoveu uma ação em comemoração ao mês da Mulher. Os grupos da Terceira Idade participaram da "Caminhada das Guerreiras", nas ruas do Centro da cidade.



A ação que teve como objetivo empoderar e incentivar mulheres do município, contou com a presença do deputado estadual, Luiz Claudio Ribeiro. O evento também contou com um aulão de aeróbico, um sorteio de brindes e um delicioso café da manhã.



A subsecretária da pasta, Luciana Thurler, que também esteve presente, reforçou seu comprometimento e a valorização da pessoa idosa.

“Hoje finalizamos a semana que celebramos a força, a resiliência e a inspiração das mulheres do nosso município. Que possamos continuar lutando por igualdade, justiça e oportunidades para todas. Parabéns a todas as mulheres”.