Coronel Paulo Escarani, secretário municipal de Defesa Civil - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 21/03/2024 21:18 | Atualizado 21/03/2024 21:19

Mangaratiba - Por conta da previsão de chuvas intensas a partir de hoje(21) até domingo (24), em todo o Estado, a Defesa Civil Municipal de Mangaratiba, na costa verde, está em alerta total e o secretário da pasta, coronel Escarani, em rede oficial faz um apelo aos moradores, e alerta para os cuidados que a população deve ter para evitar um acidente grave na hora da chuva.

Uma das orientações é não colocar lixo ou entulhos na rua uma vez concretizada a previsão, a enxurrada pode obstruir as drenagens urbanas, provocando alagamento e consequentemente inundações em residências. "Evitar sair de casa, não ficar embaixo de árvores ou postes, e em qualquer situação de emergência, ligar 193, (Corpo de Bombeiros) ou 2789 6034 Defesa Civil".

previsão meteorológica para o Rio de Janeiro, é de chuva extrema com risco de deslizamento de terra, alagamentos e enxurradas. Informações do Inmet e Cemaden, que alertam para sábado o risco de maior volume de água, a partir da madrugada. Pode chover mais de 100mm por dia com ventos à cima de 100 km/h.

Aulas suspensas

Seguindo a orientação do governador do Estado, o prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro, acaba de decretar na noite desta quinta-feira (21) ponto facultativo, nesta sexta-feira (22). A medida abrange todas as repartições e unidade de ensino. Não haverá aula. Na nota oficial, a prefeitura reforça que os serviços essenciais ( médicos e emergência) não serão interrompidos e que todas as equipes estão mobilizadas para qualquer situação de emergência.