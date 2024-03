Reforço da PM para Mangaratiba neste feriado de Semana Santa e Páscoa - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 29/03/2024 11:27

Mangaratiba- Com objetivo de aumentar o reforço policial na cidade, o secretário de Segurança, Trânsito e Ordem Pública de Mangaratiba, Bruno Soares, esteve nesta semana no Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O Secretário foi recebido pelo Comandante do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão - RECOM, Coronel Santana.

Durante o encontro foi solicitado o apoio da RECOM para reforçar o patrulhamento da cidade durante os feriados da sexta-feira santa e de Páscoa, quando a cidade normalmente dobra o número de visitantes.

“Mais um feriado prolongado se aproxima e a Guarda Municipal de Mangaratiba está preparada para garantir a segurança da cidade em conjunto com as demais forças de segurança. Estamos satisfeitos em poder contar com o apoio da RECOM. Vamos trabalhar para coibir qualquer tipo de desordem pública do município”, falou o secretário.