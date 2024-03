Atenção! Entrega de documentos para o benefício de R$300 termina dia 1º de abril - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Atenção! Entrega de documentos para o benefício de R$300 termina dia 1º de abrilDivulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 30/03/2024 21:21

Mangaratiba - A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura de Mangaratiba, através da Subsecretaria de Esportes, prorrogou o prazo para entrega de documentos do projeto Bolsa Atleta. Os candidatos interessados devem comparecer à sede da Subsecretaria de Esportes e Lazer com toda a documentação necessária, até o dia 01 de abril.

A data estabelecida anteriormente foi prorrogada em decorrência do ponto facultativo decretado para quinta-feira, dia (28). O Bolsa Atleta é uma iniciativa que busca incentivar atletas, paratletas e treinadores amadores, e fomentar o desenvolvimento de esportes no município. Com bolsas a partir de R$300, o programa vai oferecer condições mínimas para que os esportistas possam se dedicar aos treinamentos e as competições.

Podem concorrer as bolsas do projeto: atletas, paratletas e treinadores, que tenham a partir de 10 anos de idade, e que residam no município. As categorias disponíveis para o Bolsa Atleta são:

-Individual: Atleta ou Paratleta amador;

-Especial: Treinador que coordene atividades com atletas ou equipes;

-Estudantil: Atleta/ Paratleta Estudante regularmente matriculado em uma

Instituição de Ensino público ou privado.

Todas as informações, como, documentos necessários, prazos, modelos de declarações, entre outros, estão disponíveis no Diário Oficial do município através do link: https://mangaratiba.rj.gov.br/.../publica.../dom-2004.pdf..

A sede da Subsecretaria de Esportes e Lazer fica localizada na Av. Célio Lopes 213 - 3º andar.