Caminhada pela conscientização do Autismo - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Caminhada pela conscientização do AutismoDivulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 03/04/2024 11:27 | Atualizado 03/04/2024 11:38

Mangaratiba - A celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado ontem(02), também mobilizou o município de Mangaratiba, na costa verde. A Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (SMEEL), realizou a 6ª Caminhada pela Conscientização do Autismo. A ação, com o tema "A inclusão não é um favor, é um direito de todos", aconteceu na Praça Robert Simões, e teve como objetivo "chamar a atenção da população para a luta pelos direitos das pessoas com autismo".



Alunos das escolas Maria Augusta Lopes, Emanuela Ribeiro de Souza e Coronel Moreira da Silva, desfilaram pelas ruas do Centro de Mangaratiba carregando faixas com frases que exaltam as diferenças e reafirmam a importância do respeito à pessoa autista.



A ação contou com a apresentação em libras dos estudantes do 8º ano do Coronel Moreira da Silva, e de canto, dos alunos da escola de educação especial.



Equipes da guarda municipal, dos agentes da Ronda Escolar, acompanharam todo o trajeto. O Grupamento de Ações com Cães (CAC) também participou da caminhada.



A subsecretária de Educação, Thirley Reink, falou sobre a importância da conscientização.



“A mobilização se faz necessária pra que haja menos preconceito e mais inclusão. Difundir informações é essencial para diminuir a discriminação, e a participação de todos é fundamental”, declarou.



Glória Maria, mãe de aluno autista e com deficiência cognitiva, destacou a necessidade de eventos como este.



“Precisamos de holofotes para que possamos ser vistos. Essa ação é muito importante para nós, pois conscientiza as pessoas sobre a importância da necessidade dos cuidados especiais com esse público”.



A Caminhada ainda contou com a presença de secretários e subsecretários municipais, de vereadores, representantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (COMPED), membros da comunidade escolar e população em geral.

Lei estabelece a criação da Casa do Autista

Considerada um marco na inclusão e no amparo à diversidade, por uma decisão histórica, a Câmara Municipal de Mangaratiba promulgou no último dia 5 de março, a Lei 1.533 que estabelece a criação da Casa do Autista - um espaço dedicado ao atendimento e a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Prefeito Alan Bombeiro sanciona a Lei nº 1.533 Divulgação/D.O.M

O espaço será projetado para ser um centro de referência, oferecendo tratamentos de terapias e atividades que visam a inclusão das pessoas com TEA. A Lei tem a finalidade, segundo os vereadores, de qualificar o atendimento integral no Sistema Único de Saúde, SUS. Criando assim um centro de atendimento multiprofissional, com neuropediatria, psiquiatria infantil, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e assistência social, "colocando a futura unidade como a pioneira na região da costa verde".