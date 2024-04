Evento vai acontecer na Praia do Saco neste domingo(28) - Divulgação/Evento

Publicado 20/04/2024 16:03 | Atualizado 20/04/2024 16:14

Mangaratiba - A Praia do Saco, em Mangaratiba, na costa verde, receberá Neste domingo, (28), o Campeonato Estadual de Stand up Paddle, SUP RACE 2024. Cem atletas do SUP marcarão presença, representando diversas cidades do estado do Rio de Janeiro. A competição é aberta a partir de 16 anos.

Etapa do Estadual de SUP RACE 2024, na praia do Saco, Mangaratiba no próximo domingo(28) Divulgação/Evento

Esta edição, que promete agitar as águas do litoral, traz diversas novidades, como workshops com renomados atletas, e atividades abertas a não atletas, aos interessados em conhecer o esporte. As inscrições podem ser feitas através do site da federação: https://fesuprj.org.br/

As disputas contarão com atletas de idades a partir dos 16 anos, distribuídos por diferentes categorias, em circuito que apresentará distâncias diversas, adaptadas a todos os níveis e experiências dos competidores. Todas as categorias e valores podem ser conferidas no site da federação.

Dentre os destaques da etapa, os atletas contarão com a presença de André Rosa, Atleta Profissional, Treinador e Preparador Físico, que ministrará uma palestra com o Tema “Preparação Física para a atividade de Stand up Paddle”; Outro palestrante confirmado é Jonas Letieri, Atleta Profissional, Multi campeão Internacional, ministrando o tema “Superando Limites através do Stand up Paddle uma programação repleta de conhecimento e muita troca entre os participantes.

Sorteio

A Federação de Stand up Paddle manterá a sua tradição de sortear uma prancha Fun Race, zerada, tamanho 11,0″/30.0/4,90 fabricada pelo chapper Chaves da Lotus.



Atividades Infantis gratuitas serão destaques do campeonato



A FESUPRJ em parceria com o Projeto Circuito Stand up Paddle, projeto incentivado pelo Governo Federal por meio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania voltado à promoção e popularização da prática do Stand up Paddle, junto a Rio Ecoesporte, agência de ecoturismo e esportes, irão disponibilizar uma vivência memorável no mundo do SUP para crianças de até 16 anos com ou sem experiência na prática do esporte. Interessados poderão se inscrever no local, onde terão uma vivência gratuita praticando SUP.

Para Rogério Romano, Presidente da Federação de Stand up Paddle no Rio, apoiar a prática do esporte, através de campeonatos e eventos esportivos, é importante não só para que a sociedade tenha vida ainda mais saudável, como fomenta a economia através do turismo esportivo.

“Que os atletas, como interessados por esportes aquáticos venham estar conosco, em mais este evento especial”, comenta.





Confira o Cronograma Geral:



- 7h às 8h45min - entrega dos kits dos participantes e check in dos atletas.



- 9h - início das provas para os profissionais e amadores (categorias RACE).



- 10h30min - início das provas dos iniciantes (categorias ALL BOARD).



- 11h - início das atividades infantis e prova KIDS.



- 11h30min - Workshop sobre Stand up Paddle com os profissionais convidados.



- 12h30min - Premiação geral do evento e dos campeões de 2023.





Valor das Inscrições:



2º Lote – De 15/04 a 26/04



Atletas Filiados à FESUPRJ - R$105,00 (todas as categorias)



Atletas Sem Filiação - R$140,00 (todas as categorias)



OBS: Será somada uma taxa administrativa nos valores de inscrição.