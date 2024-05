Sobrevivente do naufrágio em Ibicuí nadou até a praia para pedir socorro - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 07/05/2024 23:16 | Atualizado 08/05/2024 13:48

Mangaratiba - Mergulhadores envolvidos nas buscas pelas vítimas desaparecidas no naufrágio em Mangaratiba, na noite dessa segunda-feira(6), conseguiram retirar da água, um corpo na tarde desta terça-feira(7), identificado como sendo um dos três tripulantes, que estavam desaparecidos do naufrágio. Duas pessoas ainda continuam desaparecidas. A embarcação afundou com quatro tripulantes a bordo, por volta das 23h30 da noite de ontem, em Ibicuí. Um dos sobreviventes que conseguiu chegar até a praia contou às autoridades que um vento forte, teria virado o barco e provocado o naufrágio.

Morador de Ibicuí encontrou o corpo de um dos tripulantes do naufrágio na praia da Junqueira, próxima ao local onde a embarcação afundou Divulgação/Reprodução rede social

Ainda segundo informações do sobrevivente estavam a bordo da embarcação além dele, o irmão e dois colegas. Eles teriam saído para um passeio por volta das 20h30 da noite dessa segunda, quando foram surpreendidos por um vento forte. O barco virou e logo afundou. Antes de naufragar, os tripulantes tentaram se abrigar apoiando na embarcação. Um conseguiu sair da água com vida, dos três desaparecidos um foi encontrado morto.

O homem ao chegar na praia disse aos moradores, que tentou salvar o irmão, mas as ondas o arrastaram. Ele relatou ainda que estava muito cansado de nadar contra a maré, por muito tempo. "Meu irmão sumiu no mar com mais dois colegas eu consegui boiar até aqui, preciso de ajuda", foram as palavras dele ao chegar na praia e pedir socorro aos moradores.



De imediato a Capitania dos Portos de Itacuruçá e Corpo de Bombeiros, foram acionados, iniciando as buscas no local. Na tarde um dos corpos retirado do mar foi identificado, como sendo de uma das vítimas desaparecidas no naufrágio. Dois tripulantes ainda estão desaparecidos. Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos com ajuda de moradores continuam as buscas nesta quarta-feira.