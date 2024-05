Mangaratiba

Stand Up Paddle vai agitar Mangaratiba neste final de semana

As competições do circuito e da 1ª etapa do Estadual SUP Race, organizadas pela FESUPRJ, acontecerão simultaneamente, a partir das 8h, na praia do Saco. Além de medalhas para os destaques nas provas, terá sorteio de uma prancha Fun Race