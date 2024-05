Corrida do Trabalhador em Mangaratiba na sua 9ª edição - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Corrida do Trabalhador em Mangaratiba na sua 9ª ediçãoDivulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 01/05/2024 23:57 | Atualizado 02/05/2024 00:29

Mangaratiba - Para celebrar a quarta-feira (1º), Dia do Trabalhador, feriado nacional, foi realizada mais uma edição da corrida, em Mangaratiba, na costa verde do estado. A 9ª edição, reuniu mais de 300 atletas nos 8 km de circuito histórico da Serra do Piloto.

Os competidores participaram de um momento de aquecimento antes do início da corrida. A largada aconteceu na área da Expo, em Nova Mangaratiba. Os atletas seguiram pela Estrada do Atalho, e foram até o Mirante Imperial, podendo conhecer assim um pouco da história da cidade, e logo após retornaram para o ponto de partida.

Almir Fontella, tetracampeão no mais alto do pódio Divulgação/prefeitura de Mangaratiba

Na solenidade, que aconteceu após o fim da corrida, foram premiados com troféus os primeiros, segundos e terceiros lugares, feminino e masculino, nas categorias: Geral, Local, 16 a 19 Anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, e acima de 50 anos. Todos os atletas inscritos ganharam medalha de participação.

Representando mais uma vez Mangaratiba, o atleta Almir Fontella conquistou o 1º lugar no geral, pela equipe Runners Performance, comandada pelo profissional de educação física e atleta de triathon, Diego Mamédio. Almir, que é morador da Ingaíba, ganhou a prova pela 4ª vez consecutiva, com tempo de 33min37seg, abaixo do tempo que ele fez no ano passado 35min.

Diego Mamédio (E) Almir Fontella (D) Divulgação

“Iniciei minha vida de corredor em 2019, correndo na Corrida do Trabalhador, como uma válvula de escape para a depressão. Hoje somo mais um troféu, me tornei uma referência na cidade e quero cada vez mais me superar. O percurso foi desafiador, mas, valeu a pena. O esporte salva vidas”, declarou o atleta.

Já o primeiro lugar no geral feminino, ficou mais uma vez nas mãos da atleta Valdilene Lins. A moradora de Campo Grande conquistou o lugar mais alto do pódio pela segunda vez consecutiva.

“Estou arrepiada. O percurso foi pesado, mas, é lindo. Amo correr em Mangaratiba. Feliz em conquistar mais uma vez o primeiro lugar”, comentou Valdilene.

A Subsecretária de Esporte e Lazer, Tayná Curssú, falou sobre o novo percurso da Corrida do Trabalhador, e parabenizou os atletas.

“Estamos satisfeitos com o sucesso de mais uma edição da Corrida do Trabalhador de Mangaratiba. Neste ano os atletas puderam explorar e conhecer esse percurso histórico, que é a Estrada do Atalho e o Mirante Imperial. Não posso deixar de agradecer a quem trabalhou em prol da prova, em especial a equipe do Esporte, o Prefeito Alan Bombeiro, por nos oferecer toda a autonomia, e a todos que estiveram presentes no local para participar da prova, ou torcer. Nossa gratidão a vocês”, discursou Tayná.

Além do esporte teve show na orla de Mangaratiba da cantora Marina Novaes, pra quem gosta de um pagode. A 9ª Edição da Corrida do Trabalhador contou com a presença do Secretário de Eventos, Roberto Monsores, e vereadores. Confira a lista de atletas vencedores em cada categoria ( abaixo).

- Masculino Geral

1° Almir Fontella Dos Santos

2° Luis Andre

3° Geizon Dos Santos Pinto

Masculino:

1° Rodrigo Arantes

2° Breno Cardoso

3° Alexandre Rossi

Feminino:

1° Sabrina Xavier

2° Vânia Salgado

3° Laura Nogueira

- Masculino 16 a 19 Anos

1° Igor Gabriel Dos Reis Onório

2° Daniel Dos Santos

3° Gabriel Gomes Suzano Do Nascimento

- Masculino 20 a 29 anos

1° Rodrigo Arantes

2° Wellington Vinicius Samos

3° Renan De Nepomuceno Jordão

- Masculino 30 a 39 anos

1° Davison Dos Santos

2° Joanadab Benedito

3° Leandro Carneiro Nogueira

- Masculino 40 a 49 anos

1° Reginaldo Luciano Da Silva

2° Sidnei Da Silva

3° Admilson Alves De Queiroz Junior

- Masculino acima de 50 anos

1° Mario da Silva Oliveira

2° José Jorge Dos Santos Silva

3° Herton Jones Alves

- Feminino Geral

1° Valdilene Ribeiro Dos Santos Lins

2° Fernanda Carvalho

3° Amanda Cristina Marques Nogueira

- Feminino 16 a 29 anos

1° Melissa Rodrigues

2° Brunna Almeida Dos Santos Silva

3° Kesia Novas

- Feminino 30 a 39 anos

Karina Nogueira Dos Santos Silva

Mayara Cristina De Oliveira

Willandia de Souza Dias

- Feminino 40 a 49 anos

Vanda Almeida

Adriana Serra

Erica Claudia Da Costa Barboza

- Feminino acima de 50 anos

Naldete Aparecida Pereira

Cleonice Mesquita

Cristina Maria Da Silva Velloso

Cristiane Mello, Hugo Borges e Renan Vasconcellos.