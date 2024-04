Stand Up Paddle rolando na Praia do Saco em Mangaratiba - Divulgação/ Daniel Queiroz

Stand Up Paddle rolando na Praia do Saco em MangaratibaDivulgação/ Daniel Queiroz

Publicado 28/04/2024 10:26 | Atualizado 28/04/2024 10:28

Mangaratiba - Está rolando neste domingo, (28), de sol e calor, em Mangaratiba, na costa verde, o Circuito de Stand Up Paddle, até às 12h, na Praia do Saco. A iniciativa é do EGP Brasil, com apoio da prefeitura de Mangaratiba e patrocínio da Vale por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. O objetivo da ação é popularizar a prática do Stand Up Paddle e fomentar a prática do esporte em regiões com maior vulnerabilidade social.

Durante o evento, praticantes amadores e atletas profissionais poderão participar de provas de StandUp Paddle no local, assistir a etapa do Campeonato Carioca SUP Race 2024, contar com atividades e gincanas voltadas para o público infantil, e conferir workshops e palestras sobre o tema com atletas profissionais da modalidade como Andre Rosa, preparador e vencedor Master SUP Ulimited 56km; Jonas Letieri, multicampeão internacional; e Ruffio, shapper de prancha.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local do evento que acontece entre 8h e 12h.