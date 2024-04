Alunos que se destacaram nas aulas do projeto social irão competir com atletas da federação - Divulgação/ Projeto Social

Publicado 25/04/2024 10:38

Mangaratiba - O Circuito Stand Up Paddle e a 1ª etapa do estadual Sup Race, prometem agitar as ondas de Mangaratiba, na costa verde, neste final de semana. Alunos do projeto social e profissionais da modalidade participarão do circuito.

As competições acontecerão a partir das 08h, na praia do Saco, onde as pranchas de atletas do projeto social, Circuito Stand Up Paddle, vão invadir o mar. Essa é uma iniciativa inovadora, idealizada pela EGP Brasil em parceria com a Vale e Ministério dos Esportes, e dos atletas da Federação Estadual de Stand Up Paddle para a 1a. etapa do Estadual SUP Race, que acontece no mesmo dia.



No primeiro momento, atletas do projeto irão participar de 3 baterias: iniciantes, intermediários e profissionais. Logo após acontecerá a competição oficial da federação que contará com a participação de 5 alunos que se destacaram nas aulas do projeto e irão competir com atletas da federação na disputa pelo primeiro lugar.



Todos atletas participantes receberão medalhas e irão concorrer ao sorteio de uma prancha Fun Race, tamanho 11,0″/30.0/4,90 fabricada pelo chapper Chaves da Lotus.



Além das competições, o evento ainda contará com seminários com grandes nomes do Stand Up Paddle brasileiro: André Rosa – Atleta Profissional, Treinador e Preparador Físico; Ruffio Shapper – Atleta de SUP e Shapper de Pranchas e Jonas Letieri – Atleta Profissional, Multi campeão Internacional.



“Minha palestra em Mangaratiba será uma grande oportunidade para democratizar o SUP, promover saúde e bem-estar e inspirar a próxima geração de atletas. Acredito que, juntos, podemos fazer a diferença na comunidade e transformar vidas através do esporte”, ressaltou o atleta André Rosa.



Durante o evento, aberto aos espectadores, crianças e adolescentes até 16 anos, com ou sem prática no esporte, poderão participar de uma vivência incrível no mundo do SUP, popularizado nos últimos tempos.