O evento reuniu representantes do governo, Institutos Boto Cinza e Permamar e projeto Italog, dentre outros, no Centro Cultural Cary Cavalcanti - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 29/04/2024 22:15

Mangaratiba - A Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba (SMMA), em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica Guandu – RJ, através do Grupo MYR – Projetos Sustentáveis, realizou uma audiência pública do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA). No encontro, que aconteceu, nessa quinta-feira (25), no Centro Cultural Cary Cavalcanti, foi exibida a minuta final do decreto do ProMEA.

Durante a ação foram apresentadas todas as etapas do projeto de elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA). Além disso, foram exibidos aos presentes os resultados finais do projeto, obtidos em dois anos de estudos. A apresentação foi conduzida pela Diretora do Grupo MYR e Coordenadora do ProMEA, Marina Guimarães, e a mobilizadora Myr em Mangaratiba, Carla Santos.

Segundo as palestrantes, a cidade se destacou entre os 13 municípios da Bacia Hidrográfica II (Seropédica, Paracambi, Mendes, Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Frontin, Itaguaí, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Piraí, Barra do Piraí e Rio Claro) que estão no processo de elaboração do ProMEA. A cidade foi a primeira a finalizar o programa, pois, já possuía Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) voltados para a educação ambiental nas escolas da rede municipal de ensino, o que acelerou todo o processo.

Este foi o último encontro do ProMEA que contou com a participação da população. Os presentes puderam opinar no projeto, para que o mesmo possa ser finalizado e entregue à SMMA para implementação. Alguns pontos mostrados foram: Entrevistas e Pesquisa de Campo no Município; as Oficinas Participativas de Diagnóstico e Prognóstico, Consulta Pública e Audiência Pública; Quadro Final das ações prioritárias para a Educação Ambiental; Diagnóstico final; apresentação da Minuta de Decreto Municipal.

O Subsecretário de Meio Ambiente de Mangaratiba, Alan Vidal, parabenizou todos os envolvidos no ProMEA, e exaltou a importância dele para a educação ambiental municipal.

“Quero parabenizar a todos pela conclusão do projeto, pois foram dois anos de muito trabalho árduo. O ProMEA é um divisor de água para nós, um norteador que vai auxiliar em diversas ações. Estamos felizes por Mangaratiba ser a primeira cidade a concluir. Temos como um dos pilares da SMMA a educação ambiental. Um ensinamento de base, efetivo e contínuo faz muita diferença. Vamos educar ainda mais nossos alunos, para que no futuro continuem cuidando das nossas riquezas”, afirmou o subsecretário.

O encontro foi aberto ao público e contou com a presença do Secretário de Defesa Civil, Coronel Escarani, da Subsecretaria de Direitos Humanos, Ione Santos, de equipes da Secretaria de Meio Ambiente, além de representantes das Secretarias de Saúde, Ordem Pública, Turismo, e Assistência Social e Direitos Humanos, do Instituto Boto Cinza, Projeto Italog, Instituto PERMAMAR, entre outros.