Bolsistas do programa de incentivo ao esporte são empossados, em cerimônia realizada no Centro cultural Cary Cavalcanti - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Bolsistas do programa de incentivo ao esporte são empossados, em cerimônia realizada no Centro cultural Cary CavalcantiDivulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 29/04/2024 22:32

Mangaratiba- A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura de Mangaratiba, na costa verde, através da Subsecretaria de Esporte, realizou na última sexta-feira (26) a cerimônia de posse dos aprovados no projeto ‘Bolsa Atleta 2024’. A solenidade aconteceu no Centro Cultural Cary Cavalcanti.



Em sua primeira edição, o projeto ‘Bolsa Atleta’ busca auxiliar atletas, paratletas e treinadores amadores residentes do município com um apoio financeiro. O programa busca ainda oferecer mínimas condições para que os atletas possam se dedicar aos treinamentos e competições, fomentando assim a prática de esportes na região.



A Subsecretária de Esporte e Lazer, Tainá Curssú, falou sobre a importância do projeto para a cidade e do apoio do governo para a realização.



“Hoje é um dia histórico para Mangaratiba. Neste ano já tivemos grandes conquistas, como a abertura da sala ‘Sou do Esporte’ na Praia do Saco, e agora a implementação do ‘Bolsa Atleta’, principalmente em ano de olimpíadas. Continuaremos trabalhando firme em busca do incentivo a prática de esportiva na cidade.” - comemorou a subsecretaria.



A solenidade contou com a presença de equipes da Subsecretaria de Esportes.



Confira o nome dos aprovados:



- Bolsa Atleta Especial Treinador

Demetrius Ariel Pereira dos Santos (Jiu-Jitsu)



- Bolsa Atleta Estudantil

Bryan Pietro Nascimento Barbosa (Taekwondo)

Nara Nicolly Castilho dos Santos (Taekwondo)

Mel Oliveira da Silva (Karatê)

Kathellen do Nascimento Barbosa (Taekwondo)



- Bolsa Atleta Individual

Rafael José Macedo Vital de Oliveira (Tênis)

Yasmin Rocha de Mendonça (Judô)

Sthefany Serafim da Silva (Jiu-Jitsu)

Yzadora Alves Ribeiro Pena (Taekwondo).