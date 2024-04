Corrida do trabalhador em Mangaratiba - Divulgação/Prefeitura Mangaratiba

Corrida do trabalhador em MangaratibaDivulgação/Prefeitura Mangaratiba

Publicado 30/04/2024 14:33

Mangaratiba - Acontece nesta quarta-feira (1º) a tradicional corrida do trabalhador em Mangaratiba, na costa verde. Na data em que se comemora o Dia do Trabalhador, feriado nacional. Este ano a 9ª edição tem veteranos em busca de uma vaga no pódio, aliás já é uma tradição na cidade.

O atleta de Mangaratiba, Almir Fontella,(42), vai em busca do seu quarto título consecutivo, o tetracampeonato. A prova será de 8 km, com largada às 9h da manhã, com o percurso por diversos pontos históricos da cidade, tendo a Serra do Piloto como plano principal do desafio que será para centenas de atletas.

Almir Fontella veterano na corrida de Mangaratiba Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

No tricampeonato no ano passado, Almir Fontella concluiu a Corrida do Trabalhador em 35 minutos, porém a prova teve um percurso maior, de 9,5 km. Quem chegou na segunda colocação em 2023 foi o atleta de angrense Fabiano Vilela, o Biano. Entre as mulheres, a Edna da Silva Rodrigues, também de Angra, foi a terceira colocada no geral feminino. Muitos corredores de Angra dos Reis já estão partindo rumo ao município para competição de amanhã.

As inscrições para a Corrida dos Trabalhadores foram encerradas no dia 26 de abril. Em 2023, a prova foi disputada por mais de 270 atletas. A entrega do kit corredor será feira em fila de espera no dia da corrida, das 7h15 às 8h15. O evento é promovido pela Prefeitura de Mangaratiba, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer.