Buscas pelos três desaparecidos continuam no mar de Mangaratiba - Divulgação

Publicado 07/05/2024 11:22

Angra dos Reis - Um naufrágio com quatro pessoas a bordo foi registrado por volta das 23h30 da noite dessa segunda-feira, (6), em Mangaratiba, na costa verde do estado. Um vento forte, de acordo com informações de uma das vítimas que conseguiu sair do mar e buscar socorro, teria sido a causa do naufrágio.

Segundo informações quatro pessoas estavam a bordo de uma embarcação, quando naufragou, na altura de Ibicuí. Uma delas teria conseguido sair da água e pedir por socorro. Outras três desapareceram. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos de Itacuruçá, estão nas buscas.

De acordo com o sobrevivente, ele, o irmão e mais dois colegas saíram de barco, por volta das 20h30 da noite, de ontem, quando já no mar foram surpreendidos por um vento forte. A embarcação não suportou e virou. Os quatro ainda seguraram no barco, que não demorou muito para afundar.

O homem disse ainda aos moradores, que tentou salvar o irmão, mas as ondas o arrastaram. Ele relatou ainda que estava muito cansado de nadar contra a maré, por muito tempo. "Meu irmão sumiu no mar com mais dois colegas eu consegui boiar até aqui, preciso de ajuda", foram as palavras dele ao chegar na praia e pedir socorro aos moradores.



De imediato um morador acionou a Capitania dos Portos de Itacuruçá e Corpo de Bombeiros, iniciaram as buscas no local. Até o momento (11h13) não há informações dos três desaparecidos.