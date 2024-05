Bombeiros retiram do mar último corpo do naufrágio em Ibicuí, Mangaratiba - Divulgação/reprodução rede social

09/05/2024

Mangaratiba - Mergulhadores do Corpo de Bombeiros, com auxílio da Capitania dos Portos, envolvidos nas buscas pelas vítimas desaparecidas no naufrágio em Mangaratiba, acabam de encerrar a operação, na tarde desta quinta-feira (9). O último tripulante foi encontrado sem vida. O corpo foi retirado do mar e encaminhado ao IML de Angra. Foram três mortos e um sobrevivente.

A operação de buscas começou, quando os Bombeiros foram acionados, por volta das 23h30 da noite, de segunda-feira, (6), por populares sobre um barco que teria afundado na praia de Ibicuí, em Mangaratiba.

Estavam a bordo quatro tripulantes. Um dos sobreviventes que conseguiu chegar até a praia, depois de quase duas horas no mar, contou às autoridades que um vento forte, teria virado o barco e provocado o naufrágio.



Ainda segundo informações do sobrevivente estavam a bordo da embarcação, além dele, o irmão e dois colegas. Eles teriam saído para um passeio por volta das 20h30 da noite dessa segunda-feira, quando foram surpreendidos por um vento forte. O barco virou e logo afundou. Antes de naufragar, os tripulantes tentaram se abrigar apoiando na embarcação. Um conseguiu sair da água com vida.

O homem ao chegar na praia disse aos moradores, que tentou salvar o irmão, mas as ondas o arrastaram. Ele relatou ainda que estava muito cansado de nadar contra a maré, por muito tempo. "Meu irmão sumiu no mar com mais dois colegas eu consegui boiar até aqui, preciso de ajuda", foram as palavras dele ao chegar na praia e pedir socorro aos moradores.



Os corpos foram levados para o IML de Angra dos Reis.