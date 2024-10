Capacitação dos professores terminou nesta semana. As aulas para crianças e jovens começam na próxima segunda-feira - Divulgação/Container das Artes

Publicado 18/10/2024 12:02

Mangaratiba - O Container das Artes chega na próxima segunda-feira, (21), em Itacuruçá, distrito de Mangaratiba, na costa verde. O projeto, oferece gratuitamente capacitação e aulas de circo, percussão, dança e teatro, além de noções e experiências práticas em sustentabilidade para crianças e jovens, de 7 a 14 anos.

O projeto ficará durante três meses na praça Nilo Peçanha, em frente à CEFEC (Antiga estação ferroviária). A formação gratuita de agentes culturais locais está sendo realizada nesta semana, com artistas profissionais ministrando as atividades. Deste grupo sairão os monitores contratados para as aulas que terão início na segunda-feira. Os responsáveis interessados em inscrever seus filhos podem se dirigir ao local, de segunda a sexta, das 8h às 17h. As aulas são realizadas pela manhã e à tarde, sempre no contraturno escolar.



O Container das Artes visa complementar a formação dos alunos, promovendo o uso da arte como ferramenta de cidadania, além de deixar um legado nas cidades atendidas. O projeto idealizado e executado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), tem o patrocínio da Vale via Lei de Incentivo ao Esporte e parceria com as Prefeituras e Governo do Estado do Rio de Janeiro.



“Em todo núcleo do Container das Artes constatamos que as atividades propostas desenvolvem habilidades como disciplina, agilidade, motora e mental, e concentração nas crianças. Atributos fundamentais para a formação de cidadãos mais ativos na sociedade. Importante ressaltar o quanto promovemos a vivência de todas as atividades e respeitamos as aptidões, curvas de aprendizado e progressão pedagógica de cada um dos alunos. Estamos muito felizes em chegar a mais um município do Rio e esperamos que os pais inscrevam seus filhos”, afirmou Leny Figueiredo, presidente do IDEC.



Sustentabilidade

Pensando em levar o conceito de sustentabilidade, alinhado com o que há de mais moderno em energia limpa, os contêineres funcionam com captação de energia eólica e solar. Desta maneira, servem como exemplo direto nas aulas ministradas sobre o tema, que também fazem parte da grade em todas as cidades. Uma parede verde, montada pelos próprios alunos, em uma aula de plantio, também é deixada como legado em cada município atendido pela iniciativa, assim como toda estrutura e o material utilizado para as aulas.

Lembrando que o projeto já passou por Itaguaí, também no Sul Fluminense, e cidades de outro estado como de Minas Gerais.



O Container das Artes - Itacuruçá, Mangaratiba (RJ), tem inscrições de segunda a sexta, das 08h às 17h

Praça Nilo Peçanha S/N – Em frente ao CEFEC, Centro Cultural Ferroviário de Itacuruçá.