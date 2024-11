Trabalhadores de terceirizada em Mangaratiba cobram salários - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 26/11/2024 11:21

Mangaratiba- Depois do protesto de um grupo de trabalhadores do serviço de limpeza urbana da empresa KAWA, que segundo a prefeitura de Mangaratiba é prestadora de serviço no município, o executivo solicitou a terceirizada solução do problema e que normalize o serviço pago, pela prefeitura.

A manifestação de ontem,(25), levou trabalhadores a interditarem a rua da Palha, em Mangaratiba, na costa verde. No acesso foram colocados madeiras e atearam fogo. A PRF acompanhou a manifestação, liberando a via. Nossa reportagem tentou contato com a prestadora de serviços, sem sucesso.

Em nota o executivo informou que " além de prefeitura manter os pagamentos da empresa em dia, por contrato, em caso de inadimplência do executivo, a empresa tem por obrigação manter os pagamentos dos funcionários e os serviços de limpeza urbana pelo prazo de 90 dias".

A Prefeitura ainda reitera que recebeu com surpresa a manifestação e já fez contato com a empresa cobrando respostas sobre a regularização do pagamento de seus funcionários. "Não há nenhuma via interditada no momento".