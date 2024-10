Trecho na altura de Muriqui ficou interditado até o meio dia de hoje(20) - Divulgação/CCRRioSP

Publicado 20/10/2024 13:24

Mangaratiba - A CCR RioSP informa que liberou o tráfego entre os km 455 e o 428 em Muriqui, cidade de Mangaratiba da rodovia Rio-Santos (BR-101).

O segmento, que fica entre a praia do Sahy e Conceição de Jacareí, estava interditado desde a madrugada deste domingo (20) por conta do alto índice pluviométrico registrado nas últimas 48h. Conforme monitoramento, choveu mais de 120mm nesse trecho da rodovia.

Mesmo com o trecho liberado ao tráfego de veículos, a CCR RioSP continuará acompanhando os indicadores de chuvas para as próximas horas. Equipes de inspeção também farão monitoramentos dos taludes durante as inspeções na rodovia.

Essas ações de segurança viária tem como objetivo evitar ocorrências com os clientes que viajam por essa trecho da Rio-Santos. A medida tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Defesa Civil.

Incidentes

Na manhã deste domingo, dia 20/10, a equipe de engenharia da concessionária realizou uma vistoria no trecho interditado.

Dentro do segmento interditado foram registradas duas quedas de rochas, uma no km 444 e outra no km 452. Além de uma queda de árvore no km 449. O que mostra a importância do trabalho da concessionária em colocar em prática o plano de contingência na Rio-Santos.

Segurança

Devido ao tempo chuvoso, a orientação é que ao se deparar com chuva intensa, o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare num posto de serviço ou em uma das cidades próximas à rodovia. Veja outras dicas de segurança:

Diminua a velocidade, pois a chuva pode diminuir a aderência dos pneus;

Verifique as condições de manutenção dos pneus e palhetas dos para-brisas;

Acione a luz baixa dos faróis;

Mantenha distância segura em relação ao veículo que segue à frente;

Redobre atenção nas curvas;

Evite pisar no freio de maneira brusca para não travar as rodas

Em caso de temporal, pare em local seguro, fora da rodovia;

Evite embaçamento de vidros. Utilize o ar-condicionado ou a ventilação do veículo;

Para mais informações sobre as condições de tráfego, acesse os canais de comunicação da Concessionária:

Chatbot (WhatsApp): (11) 2795-2238

Disque CCR RioSP: 0800 017 3536

App CCR Rodovias – CCR RioSP

Site: www.ccrriosp.com.br.