Publicado 18/10/2024 11:14

Mangaratiba - No próximo sábado, (19), acontece a primeira edição do "Cine 4 Estações", patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O evento é gratuito e a programação inclui exibições de filmes, feira de artesanato, gastronomia e shows musicais com artistas locais, a partir das 16h, no Centro Cultural Cary Cavalcanti, em Mangaratiba, na costa verde.



O objetivo é oferecer uma experiência cultural única e acessível, onde a comunidade pode se reunir para assistir a grandes produções brasileiras. “O Cine 4 Estações - Mangaratiba foi criado com o objetivo de levar o cinema nacional à população local, especialmente para aqueles que muitas vezes não têm acesso às salas de cinema ou serviços de streaming. A proposta vai além de apenas exibir filmes, é reunir a família e os amigos para um momento de diversão, além de fortalecer a cultura nacional e regional”, conta a produtora cultural e idealizadora do Cine 4 Estações - Mangaratiba, Natália Simonete.

Centro Cultural fica localizado na Rua Fagundes Varela,146, no centro de Mangaratiba Divulgação



A comunidade terá participação ativa a escolher os filmes a serem exibidos por meio de enquetes nas redes sociais do Cine 4 Estações - Mangaratiba. Para a primeira edição, a escolha pode ser feita entre os filmes “Made in China”, “Programa Casé”, “Fonte da Juventude”, “A Bola”, “O Filho do Homem”, “Turma da Mônica: Laços” e “O Auto da Compadecida”.



Outro destaque do evento é o “Cine Clube Mangara”, que promoverá exibições ao ar livre de curtas-metragens sobre a história e as questões socioambientais e culturais de Mangaratiba. Esse espaço busca valorizar as produções audiovisuais locais, refletindo a identidade dos povos originários e das comunidades tradicionais da região, bem como a preservação de suas histórias e costumes.



