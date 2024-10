Luiz Cláudio prefeito eleito em Mangaratiba - Divulgação/rede social

Publicado 07/10/2024 11:21 | Atualizado 07/10/2024 11:22

Mangaratiba - O deputado Luiz Cláudio do Republicanos, foi eleito prefeito de Mangaratiba, na costa verde, nesse domingo (6), com 50,18% totalizando 17.021 dos votos válidos, a mais que o seu adversário Aarão do PP, com 49,82 %.

O novo prefeito e o seu vice, do PL, vão administrar o município pelos próximos quatro anos, com a maior bancada na Câmara, três vereadores eleitos. Os dois fazem parte da coligação "Vamos Juntos por Mangaratiba" formada pelos partidos Republicanos, Avante, PL, Mobiliza, União, PSD e Solidariedade.

A eleição em Mangaratiba totalizou 35.656 votos, com 622 brancos (1,74%) e 1.117 nulos (3,13%) do total, 11.218 eleitores se abdicaram do voto. Confira abaixo o resultado da eleição.

