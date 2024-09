Inscrições para o concurso publico foram prorrogadas até o dia 14 de outubro - Divulgação/arquivo

Publicado 20/09/2024 00:58

Mangaratiba- A prefeitura de Mangaratiba, na costa verde, retificou, nessa quarta-feira (18) o Concurso Público com mais de 585 vagas disponíveis com escolaridade fundamental incompleto, fundamental, médio, técnico e superior, com contratação imediata e cadastro de reserva.



Segundo o documento mais recente, as inscrições foram prorrogadas até o dia 14 de outubro de 2024. Os interessados em participar, podem se inscrever de forma eletrônica por meio do site do Instituto IAN.



Vale ressaltar que o pagamento da taxa no valor de R$ 60,00 a R$ 100,00 deve ser efetuado até 15 de outubro de 2024.



As oportunidades são para os seguintes cargos: Auxiliar de Serviços Gerais (30 vagas); Servente Escolar (16 vagas); Auxiliar Administrativo (80 vagas); Auxiliar de Berçário (4 vagas); Auxiliar de Secretaria Escolar (10 vagas); Inspetor de Alunos (15 vagas); Merendeiro (30 vagas); Recepcionista (2 vagas); Agente de Fiscalização Fazendária (10 vagas); Agente de Fiscalização de Obras e Postura (5 vagas); Auxiliar de Turma (100 vagas); Instrumentador Cirúrgico (3 vagas); Profissional de Apoio Escolar (150 vagas); Secretário Escolar (5 vagas); Técnico de Enfermagem (1 vaga); Técnico de Higiene Bucal (1 vaga); Técnico de Raio X (1 vaga); Técnico em Hematologia (4 vagas); Técnico em Planejamento (1 vaga); Professor II; Analista de Planejamento (3 vagas); Arquiteto (1 vaga); Assistente Social (12 vagas); Auditor Fiscal Fazendário (2 vagas); Contador (3 vagas); Enfermeiro (1 vaga); Engenheiro Civil (3 vagas); Engenheiro Florestal (2 vagas); Fisioterapeuta (1 vaga); Fonoaudiólogo (4 vagas); Médico Anestesista (3 vagas); Médico Cardiologista (7 vagas); Médico Clínico Geral (6 vagas); Médico Dermatologista (1 vaga); Médico Ginecologista/Obstetrícia (10 vagas); Médico Neurologista (5 vagas); Médico Oftalmologista (2 vagas); Médico Ortopedista (1 vaga); Médico Otorrinolaringologista (1 vaga); Médico Pediatra (14 vagas); Médico Psiquiatra (1 vaga); Médico Urologista (1 vaga); Nutricionista (9 vagas); Odontólogo (2 vagas); Professor I nas disciplinas de Artes; Ciências; Educação Física; Geografia; História; Inglês; Língua Portuguesa; Matemática; Psicólogo (8 vagas); Psicólogo (4 vagas); e Psicopedagogo (10 vagas).



Vale ressaltar que no quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas aos candidatos (AC e PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.



Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato tenha escolaridade entre níveis fundamental incompleto, fundamental, médio, técnico e superior, conforme o respectivo cargo pleiteado.



O docente deve exercer funções em jornadas de 18 a 40 horas, referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 1.300,51 a R$ 3.123,07.



Provas

Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, com aplicação prevista para os dias 15 e 17 de novembro de 2024 e 1º de dezembro, conforme o cargo escolhido, em períodos matutino e vespertino e em local a ser divulgado posteriormente.



A prova terá duração máxima de três horas e consistirá em questões que evolvem as disciplinas de língua portuguesa, legislação municipal, conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos, saúde pública e conhecimentos gerais.



Além da etapa anterior, os candidatos inscritos nos cargos de nível superior, serão submetidos à fase de prova de títulos, com base nos critérios especificados no documento de seleção.



Vigência



De acordo com o edital de abertura, o concurso terá validade durante 24 meses, contados a partir da homologação, com possibilidade de ser prorrogado uma vez, por igual período.