Inscrições terminam dia 16 de setembro - Divulgação/Reprodução rede social

Inscrições terminam dia 16 de setembroDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 29/08/2024 00:04

Mangaratiba - Continuam abertas as inscrições para o concurso público municipal de Mangaratiba, na costa verde. O edital publicado no último dia 16, oferece 585 vagas imediatas mais cadastro reserva em cargos de diversos níveis de escolaridade. O salário inicial chega a R$3.123,07.



As inscrições podem ser feitas no portal do Instituto de Avaliação Nacional (IAN), até o dia 16 de setembro.



Para confirmar a inscrição, é preciso efetuar o pagamento de uma taxa:



R$60, nível fundamental completo e incompleto (alfabetizado) . As vagas ofertadas são:

auxiliar de serviços gerais: 30 vagas; e servente escolar: 16 vagas.

Para ingressar nas carreiras indicadas acima, é preciso possuir o nível fundamental incompleto (alfabetização). O salário do aprovado será de R$1.300,51.



Nível médio completo, R$77

auxiliar administrativo: 80 vagas;

auxiliar de berçário: quatro vagas;

auxiliar de secretaria escolar: 10 vagas;

inspetor de alunos: 15 vagas;

merendeiro (a): 30 vagas; e

recepcionista: duas vagas.

Para ingressar nas carreiras indicadas, o candidato deverá possuir o nível fundamental completo. O salário do aprovado será de R$1.430,56.

Há isenção do valor da taxa para os candidatos desempregados, conforme indicado na Lei Municipal Nº 899, de 29 de outubro de 2013. O período de isenção ficará aberto até as 23h59 do dia 19 de agosto, no portal do IAN.



Níveis médio e técnico

Taxa R$ 77



agente de fiscalização fazendária: 10 vagas;

agente de fiscalização de obras e postura: cinco vagas;

auxiliar de turma: 100 vagas;

instrumentador cirúrgico: três vagas;

profissional de apoio escolar: 150 vagas;

secretário escolar: cinco vagas;

técnico em enfermagem: uma vaga;

técnico de higiene bucal: uma vaga;

técnico de raio x: uma vaga;

técnico em hematologia: quatro vagas;

técnico em planejamento: uma vaga; e

professor II: cadastro reserva.

As vagas citadas acima exigem o nível médio. Algumas carreiras requerem ainda o nível médio com curso técnico na área desejada. O salário do aprovado variará entre R$1.560,62 e R$1.596,96.



Nível superior

Taxa R$ 100



analista de planejamento: três vagas;

arquiteto: uma vaga;

assistente social (Secretaria de Administração): oito vagas;

assistente social (Secretaria de Educação, Esportes e Lazer): quatro vagas;

auditor fiscal fazendário: duas vagas;

contador: três vagas;

enfermeiro: uma vaga;

engenheiro civil: três vagas;

engenheiro florestal: duas vagas;

fisioterapeuta: uma vaga;

fonoaudiólogo: quatro vagas;

médico anestesista: três vagas;

médico cardiologista: sete vagas;

médico clínico geral: seis vagas;

médico dermatologista: uma vaga;

médico ginecologista/obstetrícia: 10 vagas;

médico neurologista: cinco vagas;

médico oftalmologista: duas vagas;

médico ortopedista: uma vaga;

médico otorrinolaringologista: uma vaga;

médico pediatra: 14 vagas;

médico psiquiatra: uma vaga;

médico urologista: uma vaga;

nutricionista: nove vagas;

odontólogo: duas vagas;

professor I - artes: cadastro reserva;

professor II - ciências: cadastro reserva;

professor I - educação física: cadastro reserva;

professor I - geografia: cadastro reserva;

professor I - história: cadastro reserva;

professor I - inglês: cadastro reserva;

professor I - língua portuguesa: cadastro reserva;

professor I - matemática: cadastro reserva;

psicólogo (Secretaria de Saúde): oito vagas;

psicólogo (Secretaria de Educação, Esportes e Lazer): quatro vagas; e

psicopedagogo: 10 vagas.

Para ingressar nas carreiras indicadas acima, o candidato deverá possuir o nível superior na área desejada. Alguns cargos podem ainda exigir o registro no conselho de classe.



O salário do aprovado nos cargos de nível superior variam entre R$2.839,16 e R$3.123,07.