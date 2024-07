Vitor Soares do Nascimento ainda com a estaca cravada na testa antes da cirurgia - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 11/07/2024 11:01

Mangaratiba - O pedreiro Vitor Soares do Nascimento, (28), atingido na cabeça por uma estaca, na tarde nessa quarta-feira(10), foi submetido a uma cirurgia para tirar o pedaço da madeira da cabeça e segue internado em hospital da baixada fluminense. " Foi um milagre"- disse um amigo que estava junto com Vitor na hora do acidente ocorrido em Mangaratiba, na região da Costa Verde.

Segundo informações do amigo de Vitor à unidade de atendimento, um pedaço de madeira caiu de um telhado durante uma obra, atingindo a cabeça. A estaca entrou 6 cm no crânio da vítima, que foi levada de helicóptero, do Corpo de Bombeiros, até o Hospital Adão Pereira Nunes ( Duque de Caxias) onde passou por uma cirurgia. Nesta quinta-feira (11), ele será submetido a uma avaliação neurológica . A última atualização do boletim médico, na manhã de hoje, é que o quadro de saúde dele é grave, mas estável. Continua na UTI, sem ajuda de aparelhos.