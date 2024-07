O motorista deste carro não resistiu e morreu no local - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 08/07/2024 10:52 | Atualizado 08/07/2024 10:54

Mangaratiba - Um acidente grave, na Rio-Santos marcou o início desta segunda-feira, (8) em Mangaratiba, na costa verde. O acidente que envolveu dois carros de passeio e um caminhão, foi na altura de Muriqui. O motorista do voyage, ficou preso às ferragens, chegou a ser retirado pelos Bombeiros, mas não resistiu. Ele morreu no local.

A carroceria do caminhão pegou a lateral do segundo carro de passeio envolvido no acidente Divulgação/Reprodução rede social

O acidente foi por volta das 7h da manhã e segundo informações de trabalhadores que passavam pelo local e registraram o ocorrido, outro carro de passeio, um HB20 e um caminhão se envolveram no acidente. O veículo maior teria derrapado e rodado na pista molhada. Não se sabe ainda o estado de saúde dos ocupantes do outro veículo e do caminhão, também socorridos pelo resgate. Desde a noite de ontem, que chove fino na cidade com a chegada de uma frente fria que trouxe queda na temperatura.

O trânsito, nas duas pistas Rio/Angra, ficou totalmente interrompido para o socorro das vítimas. CCR RioSP, Bombeiros e PRF estavam no local.