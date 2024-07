Inscrições terminam hoje - Divulgação/Prefeitura Mangaratiba

Publicado 01/07/2024 16:37

Mangaratiba - Hoje (1º), é o último dia para as inscrições do Processo Seletivo Simplificado, promovido pela Prefeitura de Mangaratiba/RJ, para contratação imediata de professores, auxiliares de turma e profissionais de apoio escolar. São ao todo 319 vagas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da prefeitura - no endereço eletrônico https://mangaratiba.rj.gov.br/novoportal/processos-seletivos . Algumas pessoas no início da inscrição tiveram dificuldades de acessar a página. Qualquer dúvida pode procurar a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer da cidade.

Todas as informações sobre o processo seletivo, disponibilidade de vagas, remuneração e escolaridade mínima exigida estão disponíveis no Diário Oficial do Município, que também pode ser acessado pelo link descrito acima.

Confira o quadro de vagas:

Professor II - 60 vagas

Professor I - 09 vagas*

* Professor de Artes (1), Professor Ciências (2), Professor de Educação Física (1), Professor de Geografia (1), Professor de História (1), Inglês (1), Língua Portuguesa (1) e Professor de Matemática (1)

Profissional de Apoio Escolar - 150 vagas

Auxiliar de Turma - 100 vagas.