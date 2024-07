Datas e locais onde a prefeitura estará fazendo o recadastramento - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 01/07/2024 16:20 | Atualizado 01/07/2024 16:20

Mangaratiba- A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Mangaratiba, na costa verde, começa nesta quarta-feira (3), o recadastramento geral do CadÚnico na cidade. O trabalho será feito de forma itinerante e vai percorrer todos os distritos. A previsão de término é em agosto.

O recadastramento é obrigatório e deve ser feito por todos os beneficiários de programas sociais do Governo Federal, principalmente famílias unipessoais (formadas por apenas um beneficiário), e inscritos no Programa de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

A atualização visa atender as necessidades do novo sistema do Cadastro Único, que agora tem que ter a cópia digital dos documentos, e garante a regularidade do pagamento dos benefícios, evitando a suspensão do mesmo.

Confira abaixo a lista de documentos obrigatórios e os locais de atendimento. Sempre das 9h às 15h30.

03/07 - CRAS Serra do Piloto (Praça da Benguela)

10/07 - CRAS Conceição de Jacareí

17/07- CRAS Praia do Saco

24/07 - CRAS Parque Bela Vista

31/07 - CRAS Sahy (manhã) / CRAS Praia Grande (tarde)

07/08 - CRAS Muriqui

14/08 - CRAS Itacuruçá

Documentos necessários para o recadastramento:

- RG

- CPF

- Comprovante de Residência Atualizado

- Declaração Escolar (caso haja criança na composição familiar).