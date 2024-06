Mangaratiba

Acidente entre barco e flexboat deixa um desaparecido no mar em Mangaratiba

Segundo assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros o corpo da vítima de 70 anos, foi encontrado por volta do meio dia desta terça-feira. No momento do acidente, segundo informações de um barqueiro que navegava na localidade, o mar estava revolto por conta de um vento forte que passava pela região com a chegada de uma frente fria