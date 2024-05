Barqueiros acionam o corpo de Bombeiros para procurar um homem desaparecido no mar, que estava em um barco quando foi atingido por um flexboat - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 21/05/2024 09:04 | Atualizado 21/05/2024 12:50

Mangaratiba - Mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram, ainda pouco, ao meio dia, o corpo do homem desaparecido após um acidente envolvendo a embarcação em que ele estava e um flexboat. A vítima segundo assessoria do CBMERJ, foi identificada como Ernani Duarte (70). No local, entre Mangaratiba e Angra, as buscas terminaram.

O acidente envolvendo um barco e um flexboat ocorreu na noite dessa segunda-feira,(20) deixou um ferido e outro desaparecido no mar em Mangaratiba, na costa verde. Em uma das embarcações, segundo barqueiros que navegavam no mar no momento da ocorrência, dois homens estavam a bordo, quando foi atingido, um foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital da cidade e o outro caiu no mar.

O acidente ocorreu na altura da Ilha Vigia, em Itacuruçá. O barco atingido estava navegando sentido a Ilha Grande. O Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos de Mangaratiba foram acionados por populares e continuam no local em busca pelo homem desaparecido.

Ainda de acordo com barqueiros, ontem, por volta das 15h, a chegada de uma frente fria na região da costa verde, mudou o tempo. Houve queda na temperatura, trazendo ventos fortes e o mar estava bem agitado. O tempo continua fechado e com chuva na região, o que dificultam as buscas pela vítima desaparecida.