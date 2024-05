Vídeo enviado por Felipe na hora do resgate do cãozinho - Divulgação/Felipe Ribeiro

Publicado 15/05/2024 12:18

Mangaratiba - Felipe Ribeiro, militar reformado e o geógrafo Carlos Ferreira, moradores de Itacuruçá, Mangaratiba, na costa verde, decidiram ser voluntários e se unir ao grande grupo de ajuda em prol às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A dupla, assim como centenas de pessoas, em um trabalho físico e emocional desgastante, optou por dividir a dor com os gaúchos, que neste momento se apoiam, consolam uns aos outros, acreditando na superação e reconstrução do que foi devastado pela água.

Com Jet-ski, desde o início da semana, Felipe percorre os locais mais difíceis de acesso, como as cidades de São Leopoldo, Dourado, entre outras do Rio Grande do Sul. O cenário, segundo ele é de muita dor. Ruas inundadas, com rastros de entulhos, lamas e um som ecoando de algumas residências, pedindo por socorro, ajuda e comida. Animais, como porcos, cães, entre outros, cercados pela destruição de uma cidade. Em poucas palavras ele resume: " Te falar é muita tragédia", disse angustiado.

Felipe Ribeiro voluntário no Rio Grande do Sul Divulgação/Felipe Ribeiro

No mar de angústia, Felipe e seu amigo, o geógrafo Carlos Ferreira, levam alimentos às famílias, tentam convencê-las a deixar as localidades inundadas, muitas resistem por conta de saques. Em uma delas, a dupla presenciou uma aglomeração de pessoas querendo invadir algumas casas e lojas, que foram tomadas pela lama. A força de segurança também tem atuado nessas localidades.

Hoje pela manhã, Felipe conseguiu fazer o resgate de um cãozinho. Ele foi transportado no jet-ski e levado para tenda improvisada de atendimento aos animais. Para o voluntário é nesta hora de estender as mãos, que ele e tantos outros envolvidos, encontram forças para continuar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. " Ajudar ao próximo em risco de vida é gratificante demais".

Depois de oferecer carinho e lugar seguro ao animal resgatado, Felipe olha para frente e vê que ainda há um mar de pessoas clamando por socorro. O trabalho no sul do país continua e depende da ajuda de cada brasileiro em doar-se em prol de quem necessita. As doações na costa verde continuam. Procure um ponto de doações na sua cidade e participe, o sul precisa da sua ajuda.