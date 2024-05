Atendimento itinerante da Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação/reprodução Alerj

Atendimento itinerante da Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de JaneiroDivulgação/reprodução Alerj

Publicado 09/05/2024 20:24 | Atualizado 09/05/2024 20:29

Mangaratiba- Consumidores que se sentirem lesados podem recorrer ao atendimento itinerante, da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que estará em Mangaratiba, neste sábado (11). O atendimento será feito na praça central , João Bondim, em Muriqui, das 10h às 14h. Outras bairros do município também serão assistidos pelo serviço. Cobrança indevida, preços abusivos, produtos que não foram entregues e serviços cancelados serão orientados aos consumidores a como rever, sem prejuízo. Na cobrança indevida, os motoristas que foram multados pela ANTT, no pedágio free flow da Rio-Santos, podem apresentar as xeróx dos seguintes documentos: Auto de infração, inclusive deste ano e CPF, que serão anexados ao processo que tramita na Justiça Federal. O atendimento começa nesta sexta-feira (10). O serviço itinerante prossegue até o dia 16. Confira os locais de atendimento, sempre das 10h às 14h: sexta-feira (10/05) - Conceição de Jacareí - em frente ao posto de saúde Sábado (11/05) Muriqui - praça central , João Bondim. terça-feira(14/05) - Itacuruçá - Praça em frente a igreja Católica. Quinta-feira (16) - Praia do Saco em frente ao campo society





Relatar erro

Você pode gostar