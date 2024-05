Teve pódio para sustentabilidade e solidariedade - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Teve pódio para sustentabilidade e solidariedade Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 21/05/2024 00:27 | Atualizado 21/05/2024 00:32

Mangaratiba- O domingo(19) foi marcado por esporte e solidariedade, que tomaram as ruas da Praia do Saco, em Mangaratiba, na costa verde. Mais de 1500 atletas, de diversas faixas etárias, participaram da abertura da ‘Corrida do Bem Eco 2024’. Foram 5 km e 10 km, de percurso da Praia do Saco à Junqueira, voltando ao ponto de partida. A ação teve como objetivo promover uma experiência única, unindo esporte, sustentabilidade e solidariedade.

Corrida da solidariedade e acessibilidade Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Os participantes receberam muda de plantas e entraram na corrente do bem, fazendo a doação de pares de tênis para a organização do evento, com o intuito de presentear aqueles que precisam.

Para o secretário municipal de Eventos, Roberto Monsores, as provas foram um sucesso.

“É muito bacana participar de um evento como este, que envolve tantas questões positivas, que agregam valores importantes para a sociedade. Mangaratiba vibra saúde, bem estar e solidariedade”.

Também esteve presente o Diretor de Operações da Costa Verde da Vale, Rodrigo Vasconcelos, patrocinadora da prova, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. O evento contou com apoio cultural da Prefeitura, através das Secretaria de Eventos e Educação, Esporte e Lazer, e Segurança e Trânsito.

Confira a lista de atletas vencedores em cada categoria:

5km

Feminino:

1º Luana Barros

2º Fernanda Carvalho

3º Rebeca da Silva

Masculino:

1º Carlos de Souza

2º Benjamim Lemos

3º Júlio Cesar Junior

10 km

Feminino:

1º Fábia Caruzo

2º Lucinéia Viana

3º Valdilene Lins

Masculino:

1º Almir Fontella

2º Hugo Teodoro

3º André Luiz Campos