Capitão da 2ª Cia/33º BPM, Mouzinho, recebendo homenagem na Alerj (E) das mãos do deputado estadual Luiz Cláudio (D) - Reprodução/rede social

Capitão da 2ª Cia/33º BPM, Mouzinho, recebendo homenagem na Alerj (E) das mãos do deputado estadual Luiz Cláudio (D)Reprodução/rede social

Publicado 17/05/2024 11:55 | Atualizado 17/05/2024 12:08

Mangaratiba – Um ônibus que levava policiais militares e vereadores de Mangaratiba, na costa verde, para o Rio de Janeiro, na noite dessa quinta-feira (16) foi abordado no retorno de volta pra casa, por bandidos armados e prontos para o assalto. O que eles não esperavam era da reação dos passageiros. Os quatro assaltantes foram alvo de tiros, e um deles morreu no local, os outros conseguiram fugir e um revólver apreendido.



A comitiva retornava de uma cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde vereadores e policiais militares foram agraciados pelo deputado estadual Luiz Cláudio Ribeiro (Republicanos/RJ), com a medalha Tiradentes. O ataque foi a noite, na altura do Aterro do Flamengo, no centro do Rio.

Segundo as autoridades que estavam no interior do ônibus, quatro assaltantes abordaram o veículo em gritos pedindo que todos descessem. Um deles obrigou o motorista a abrir a porta sob ameaça de arma, ao entrarem no veículo, os PMs que estavam a abordo, à paisana, reagiram. Um dos assaltantes foi baleado e não resistiu. Os outros fugiram. Do ônibus ninguém ficou ferido.



Entre os passageiros homenageados estavam: o capitão da PM Mouzinho (da 2ª Cia/33º BPM), sob o comando da tenente coronel Amanda, além dos vereadores Nilton Santiago, Wlad da Pesca e Rodrigo Bondin.