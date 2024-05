As quatro vítimas, sendo três fatais, estavam neste veículo destruído após a batida - Divulgação/reprodução Raphael Cendon

As quatro vítimas, sendo três fatais, estavam neste veículo destruído após a batidaDivulgação/reprodução Raphael Cendon

Publicado 27/05/2024 10:42

Mangaratiba- Três pessoas, das quatro, que estavam em um carro de passeio morreram, na noite desse domingo(26), vítimas de um grave acidente envolvendo um ônibus. A batida foi no km 415, conhecida como curva da Morte em Itacuruçá, Mangaratiba, na costa verde. No momento chovia. A quarta vítima, do sexo masculino, foi transferida em estado grave para hospital da cidade e ainda continua internada, sem melhora no quadro.

Segundo informações o acidente ocorreu na noite de ontem, quando os Bombeiros foram acionados. No local estavam a CCR, Polícia Rodoviária Federal e a polícia técnica, para liberação dos corpos, ainda na pista. De acordo com as informações as três vítimas fatais, eram ocupantes do carro de passeio, entre elas uma jovem de 18 anos. O veículo teve o teto arrancado com o impacto. No ônibus não houve feridos.

As primeiras informações, da PRF, se dão conta de que chovia no horário do acidente e que o veículo menor teria derrapado na pista molhada e colidido com ônibus.

O trânsito sentido São Paulo foi interrompido para o trabalho das equipes de resgate e depois seguiu sistema siga e pare, para a remoção dos corpos que foram periciados e encaminhados aos Instituto Médico Legal, IML/Angra.