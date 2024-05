Inscrições para estágio na mineradora Vale abertas até 24 de junho pelo endereço (www.vale.com/estagio) - Divulgação/Vale

Inscrições para estágio na mineradora Vale abertas até 24 de junho pelo endereço (www.vale.com/estagio)Divulgação/Vale

Publicado 29/05/2024 11:38

Mangaratiba - O Programa de Estágio 2024 da Vale está com inscrições abertas. São mais de 850 vagas distribuídas entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais e Pará. Para o estado do Rio, serão oferecidas 86 vagas no total, sendo 15 em Mangaratiba, na costa verde do estado. O programa busca os melhores talentos que representem a diversidade do Brasil e que estejam dispostos a inovar de forma colaborativa e compartilhada, contribuindo para o desenvolvimento dos negócios e gerando um impacto positivo na sociedade.



Podem se candidatar ao processo seletivo da Vale pessoas de todas as idades que estejam cursando o Ensino Superior, com previsão de formatura entre dezembro/2025 e dezembro/2027. As inscrições ficam abertas até o dia 24 de junho pelo endereço www.vale.com/estagio e a carga horária de trabalho é de até 6 horas. As vagas contemplam dois formatos de trabalho: presencial e híbrido. As especificações de cada vaga também estão disponíveis no site.



O Programa de Estágio 2024 vai oferecer oportunidades em cursos como Engenharias, Tecnologia, Geologia, Enfermagem, Psicologia, Administração, Comunicação, Direito, entre outros, com previsão de contratação a partir de setembro. Por um período de até dois anos, as pessoas selecionadas terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão por meio de mentorias de carreira, acesso a uma trilha exclusiva de desenvolvimento em temas relevantes, além de experiências práticas na rotina e em projetos da empresa.



Para Ricardo Pina, gerente de Atração e Aquisição de Talentos da Vale, o estágio oferece a chance de impactar, ainda na faculdade, a vida de milhares de pessoas. “A mineração é um setor essencial para o desenvolvimento do mundo e está em produtos da área de saúde, na fabricação de carros, eletrodomésticos. Quem vier trabalhar conosco já vai começar a sua carreira profissional com uma experiência rica e repleta de oportunidades e desafios. Buscamos construir um legado econômico, social e ambiental positivo e queremos pessoas engajadas e dispostas a nos ajudar nesta jornada” ressalta.



Tendo a diversidade como um de seus pilares estratégicos, a Vale oferece aos estudantes a oportunidade de desenvolver e aperfeiçoar seus talentos em um ambiente de trabalho que valoriza a pluralidade e o respeito e fomenta a inclusão. Entre as pessoas selecionadas na edição de 2023, mais de 52% são mulheres e cerca de 60% são negras. Também foram contratadas pessoas com deficiência, indígenas e da comunidade LGBTI+.



Aprendizado contínuo

O estudante de engenharia de produção Marcus Vinícius Diniz, (25), está no 6º período da faculdade e foi um dos aprovados no programa de estágio da Vale em 2023. Atuando em serviços operacionais no Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís (MA), ele destaca que não é apenas estagiário da empresa, mas sim um agente de transformação.



“Tenho caminhado por uma trilha de aprendizagem desde que entrei na Vale. Em apenas seis meses já pude desenvolver diversas habilidades técnicas e comportamentais. A empresa nos incentiva a ter sentimento de dono em cada trabalho que atuamos, a pensar fora da caixa e a atuar em equipe. É uma grande oportunidade estar aqui nesse momento e poder contribuir para a Vale do Futuro”, afirma.



Pré-requisitos

Podem se candidatar estudantes cursando ensino superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2025 e dezembro de 2027. É necessário apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. Os candidatos deverão ser residentes na cidade da vaga ou em municípios próximos.



Processo seletivo

O processo seletivo para o Programa de Estágio será online e as etapas são eliminatórias, incluindo inscrições, testes, dinâmicas de grupo e painel com gestores e gestoras. Todas as etapas do processo devem ser acompanhadas pelo site. A previsão é de que as admissões comecem em setembro.



Benefícios

Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14 (valores variam de acordo com a carga horária), vale-transporte (quando aplicável), vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável) e terão direito a assistência médica, trilha de desenvolvimento de carreira exclusiva, Gympass, auxílio ergonomia (exceto para vagas de trabalho em formato presencial), programa de assistência ao empregado, seguro de vida e cesta de Natal, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses.



As inscrições para o Programa de Estágio da Vale 2024, vão do dia 27/05 a 24/06, no endereço: www.vale.com/estagio.