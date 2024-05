Davi dos Santos Faria, dr. Davi, vítima fatal do acidente nesta madrugada em Mangaratiba - Divulgação/reprodução Câmara de Mangaratiba

Davi dos Santos Faria, dr. Davi, vítima fatal do acidente nesta madrugada em MangaratibaDivulgação/reprodução Câmara de Mangaratiba

Publicado 31/05/2024 10:08 | Atualizado 31/05/2024 10:20

Mangaratiba- O vereador de Mangaratiba Davi dos Santos Faria, Dr. Davi, morreu na madrugada desta sexta-feira,(31), depois de que o carro em que estava, ter colidido com outro veículo, na Rio-Santos, na altura da Praia do Saco, em Mangaratiba, na costa verde. No acidente mais seis pessoas ficaram feridas, foram socorridas pelo Samu e Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao hospital da cidade, Victor de Souza Breves.

Segundo informações da PRF ( Itaguaí) o acidente foi por volta de 1h30 desta madrugada, no km 432 da Rio-Santos. A pista foi totalmente interdita. Houve derramamento de óleo. O trânsito foi desviado nos dois sentidos Rio/São Paulo, por dentro do município, para que os Bombeiros e CCR pudessem remover as vítimas e limpar totalmente a pista. Segundo informações da unidade, deram entrada no hospital duas crianças de 11 e 12 anos, dois homens de 45 e 50 anos, foram atendidos e liberados. Um jovem de 18 anos continua internado em estado estável .

O trânsito voltou a fluir normalmente um pouco antes das 7h da manhã, desta sexta-feira, de feriado prolongado, com tempo de sol entre nuvens e faz frio na região, desde ontem feriado de Corpus Christi.

A prefeitura de Mangaratiba na sua página oficial lamentou o acidente que tirou a vida do vereador Dr. Davi.

A Câmara Municipal acaba de decretar luto oficial e divulga nota de pesar pelo falecimento do vereador, " Dr. Davi será eternamente lembrado. Agradeçamos pela luz que trouxe às nossas vidas".

O vereador Davi dos Santos Faria, Dr. Davi, estava em seu segundo mandato, na cidade de Mangaratiba e muito conhecido pela sua atuação como parlamentar.