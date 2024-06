Navio da Vale usado para simulado de acidente com vazamento de óleo no mar - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 14/06/2024 01:28

Mangaratiba - Com o objetivo de atuar de forma cada vez mais eficaz e adequada no atendimento a emergência, a Defesa Civil de Mangaratiba/RJ participou nessa quarta-feira, (12), de um simulado oferecido pela empresa Vale. O treinamento teve como propósito avaliar as ações necessárias diante de uma situação real de um navio encalhado com vazamento de óleo no mar.

Segundo o Secretário de Defesa Civil de Mangaratiba e Coordenador do Plano de Auxílio Mútuo da Costa Verde (PAM), Cel. Rogério Escarani, o encontro foi extremamente proveitoso.

“Durante o treinamento podemos avaliar quais as manobras operacionais necessárias, acionamentos dos órgãos de respostas e mitigação dos desastres nas comunidades. Tudo com o objetivo de prestar um atendimento rápido e adequado a qualquer ocorrência anormal, que venha acontecer”.

Participaram da ação diversas empresas, além do Grupo de Trabalho do PAM.