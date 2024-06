Iniciativa do Governo Federal em parceria com a prefeitura de Mangaratiba - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 17/06/2024 16:50 | Atualizado 17/06/2024 16:51

Mangaratiba - Se você tem sonhos de "Criar Jogos" e se interessa por tecnologia, está aí a oportunidade de ter uma formação profissional. O Instituto Burburinho Cultural está com vagas gratuitas para o curso ‘Criar Jogos’, de desenvolvimento de games eletrônicos. O projeto é voltado para jovens entre 12 e 29 anos, com foco em alunos da rede pública de ensino, ou quem está iniciando no mercado de trabalho. O curso é gratuito.

Com ensino à distância (EAD), o projeto promove uma formação básica e inicial em criação de jogos eletrônicos, mercado profissional que mais cresce no Brasil. O programa prevê em oito módulos, o aluno trabalhar tecnologia e game design de forma simples e acessível. São eles: Alfabetização, Cultura de Jogos, Roteiro e Narrativa, Programação, Edição de Som, Game Design, Arte e Interface, e Protótipos.

As inscrições já podem ser realizadas pelo link: https://www.criarjogos.com.br/.

A iniciativa é uma realização do Governo Federal, através Ministério da Cultura, do Instituto Burburinho Cultural, e em parceria com a Prefeitura de Mangaratiba.