Policiais federais cumprindo mandado de busca e apreensão em MangaratibaDivulgação/Reprodução PF

Publicado 04/07/2024 11:46

Mangaratiba – A Polícia Federal de Angra dos Reis, prendeu nessa quarta-feira(3) um homem em Mangaratiba/RJ suspeito de pedofilia, na operação que visa combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet . Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na cidade.

De acordo com as investigações, as acusações estão relacionadas ao abuso sexual infantojuvenil, nas quais o suspeito armazenava arquivos contendo cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes e disponibilizava estes conteúdos na rede mundial de computadores.

Durante a ação, os policiais apreenderam equipamentos de informática que serão analisados pelo Setor de Perícias Técnicas da Polícia Federal.

O suspeito detido responderá por disponibilizar e transmitir imagens contendo cena pornográfica envolvendo crianças e adolescentes e pelo armazenamento dessas imagens. O que caracteriza crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), com penas de três a seis e de um a quatro anos de prisão. O compartilhamento desse material está sujeito as sanções da Lei.